L’azienda è migrata all'estero: 70 ex colleghe di lavoro si ritrovano dopo anni

Se sempre più spesso la notizia di ex compagni di classe che si ritrovano dopo decenni fa capolino sui quotidiani, non può essere da meno l’evento accaduto venerdì sera, quando, grazie al passaparola e ai social quasi 70 ex colleghe si sono radunate intorno ai tavoli di una pizzeria forlivese. Il nutrito gruppo di affiatate ex colleghe si è ritrovato dopo anni a festeggiare e a raccontarsi i propri percorsi di "rinascita" dopo che l’azienda che le vedeva occupate scelse di trasferire i propri capitali all’estero, in tempo di crisi.

"Molte - racconta Michela Scozzoli - ora sono in pensione, altre hanno proprio cambiato mestiere (c’è chi è andata ad insegnare a scuola), altre si sono trasferite o hanno trovato impiego in aziende più grandi. Tutte con in comune la voglia di rivedersi e stare insieme e ricreare per una sera con la loro presenza l’intima atmosfera di “una vita fa”".