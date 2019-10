I "remigini" si trovano cinquant'anni dopo il primo giorno di scuola: "Non siamo troppo cambiati"

Fino a poco piu' di quarant'anni fa l'anno scolastico iniziava il primo di ottobre S.Remigio. "Remigini" venivano chiamati i bimbi che per la prima volta varcavano la soglia di quegli edifici scolastici allora quasi tutti uguali nel nostro paese. Tutti indossavamo il grembiule, bianco per le femmine e nero per i maschi. E' stato cosi' anche per gli alunni della scuola elementare Francesco Baracca di S.Martino in Villafranca nati nel 1963. Passati cinquant'anni da quel fatidico primo giorno di scuola, la classe si è ritrovata a cena senza nascondere la commozione. "In quel giorno abbiamo incontrato quelli che sarebbero stati gli amici di una vita o persone che passati tanti anni avremmo sempre voluto rivedere - raccontano -. C'è stato un po' di stupore nel rivederci, ma, fortunatamente, non siamo troppo cambiati". Alla serata hanno partecipato Antonio Albertini, Adriano Bandini, Denise Barasa, Patrizia Carpi, Marilena Fiore, Valerio Fiumana, Sandro Garavini, Vincenzo Giosa, Franco Oronti, Nicoletta Petracci, Antonella Rosetti, Massimo Scozzoli, Saverio Scozzoli, Luca Sintoni, Roberto Solaroli, Silvia Strocchi, Stefania Tassani, Roberta Tassi e Daniele Zambelli.