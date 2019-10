I "remigini" si trovano quarant'anni dopo il primo giorno di scuola: "Non siamo troppo cambiati"

Fino a poco piu' di quarant'anni fa l'anno scolastico iniziava il primo di ottobre S.Remigio. "Remigini" venivano chiamati i bimbi che per la prima volta varcavano la soglia di quegli edifici scolastici allora quasi tutti uguali nel nostro paese. Tutti indossavamo il grembiule, bianco per le femmine e nero per i maschi. E' stato cosi' anche per gli alunni della scuola elementare Francesco Baracca di S.Martino in Villafranca nati nel 1963. Passati cinquant'anni da quel fatidico primo giorno di scuola, la classe si è ritrovata a cena senza nascondere la commozione. "In quel giorno abbiamo incontrato quelli che sarebbero stati gli amici di una vita o persone che passati tanti anni avremmo sempre voluto rivedere - raccontano -. C'è stato un po' di stupore nel rivederci, ma, fortunatamente, non siamo troppo cambiati".