Rivolta su Facebook per un distributore che non dà carburante, né scontrino: arrivano i carabinieri

Dopo la rivolta su Facebook è scattato il sopralluogo dei carabinieri. E' accaduto tutto intorno ad un post su Facebook di un forlivese che nel giro di poche ore ha fatto il giro delle bacheche e dei profili di molti forlivesi, con circa mille condivisioni. Il malcapitato, infatti, si è trovato a fare rifornimento in una stazione di servizio della città, ma dopo aver messo 50 euro il carburante non è stato erogato, e così “sacrificando” altri 5 euro ha fatto un video di quanto accaduto e lo ha pubblicato sul social network. Con lui anche altre persone che sono rimaste senza soldi e senza benzina.

Il distributore, che non recava il cartello 'Guasto', non avrebbe neanche erogato lo scontrino che viene fornito quando viene messo il denaro ma poi interviene una problematica nell'erogazione. Non solo: il cittadino ha chiamato il call center indicato sul distributore stesso, non ricevendo risposta, così come ha inviato una mail all'indirizzo di posta elettronica preposto, anche in questo caso con e-mail tornata indietro dalla casella destinataria. Inferocito ha raccontato la sua esperienza sul web e il tam tam si è presto diffuso per la città. ForlìToday ha provato a sentire il gestore, ma il numero di telefono forlivese dell'area di servizio pubblicato su internet risulta “inesistente”. Tanti sono stati i messaggi su Facebook di cittadini arrabbiati che alla fine anche i Carabinieri hanno inviato di iniziativa una pattuglia per verificare cosa stesse accadendo in questo distributore di benzina.

I militari sono riusciti a contattare il call center che ha assicurato che si è tratta solo di un malfunzionamento, e che tutte le persone che nella giornata di lunedì si sono trovate in questa problematica saranno rimborsate. I carabinieri continueranno a monitorare la vicenda. Resta da capire come mai l'erogatore non è stato prontamente disabilitato, dal momento che il tutto è accaduto in una giornata lavorativa e di mattina.