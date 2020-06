Addio ad un volto noto della città: è scomparso il commercialista Roberto Poggiolini

Si sono svolti sabato pomeriggio alla chiesa di San Paolo i funerali di Roberto Poggiolini, noto commercialista forlivese scomparso all'età di 72 anni. Sposato, aveva una figlia. Per l'estremo saluto non sono stati chiesti fiori, ma offerte per l'Ail. "Lo ricordiamo con affetto e stima per la sua elevata preparazione professionale, per la sua umanità e per la correttezza sempre manifestata nei rapporti con i colleghi", afferma il presidente dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Forlì-Cesena, Aride Missiroli -. Il consiglio dell'Ordine, anche a nome di tutti gli iscritti, esprime le più sentite condoglianze alla famiglia per la dolorosa scomparsa".

Poggiolini - laureato in Economia e Commercio all’Università di Bologna - era stato consigliere dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Forlì per nove anni, dal 1985 al 1994. Dal 2013 al 2018 era stato sindaco effettivo della Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna. E' stato anche tra i componenti del collegio sindacale della Fondazione Carisp di Forlì dal 1993 al 2009. Nel corso della sua carriera aeva ricoperto diversi incarichi da curatore fallimentare, liquidatore giudiziale e ctu. In passato, dal 1971 al 1977, fu anche vice direttore della sezione di Forlì alla Ragioneria Provinciale dello Stato. Tanti i messaggi di cordoglio su Facebook a commento dell'annuncio di Missiroli: "una persona per bene"; "un vero professionista"; e "un collega apprezzato".