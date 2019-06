Apnee ostruttive del sonno, il professor Robson Capasso parlerà di "innovazione in medicina e rapporto con le start up della Silicon Valley"

Lunedì 24 giugno, dalle 15 alle 17, all’Aula Pieratelli dell’ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì si terrà un incontro con Robson Capasso, professore alla Stanford University School of Medicine, Department of Otolaryngology-Head & Neck Surgery, Faculty Fellow, Advisor, Byers Center for Biodesign. Capasso, esperto internazionale di apnee ostruttive del sonno, parlerà di "innovazione in medicina e del rapporto dell’Università di Stanford con le start-up della Silicon Valley nell'implementazione di nuove tecnologie in ambito di Healthcare Medicine". L'incontro è organizzato dal Dipartimento Testa-Collo dell'Ausl Romagna, diretto dal professor Claudio Vicini