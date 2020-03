La Rocca delle Caminate resta chiusa

A seguito del Decreto emanato in data 8 marzo dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e all'ordinanza della Regione Emilia Romagna in merito al contenimento e contrasto del virus Covid-19 che avranno effetto fino al prossimo 3 aprile, anche Rocca delle Caminate si adegua, rimandando l'apertura del castello, inizialmente prevista per il 14 marzo, a data da destinarsi.

Quando sarà superata l'emergenza, verrà comunicata la nuova data di apertura, per rendere fruibile a tutto il pubblico un patrimonio storico-culturale unico come la Rocca delle Caminate.