Rocca delle Caminate aperta per le festività di Natale: tutti gli orari

Rocca delle Caminate è visitabile, durante le festività natalizie il 26, 28 e 29 dicembre 2019 e il 4 e 5 gennaio: gli orari sono quelli consueti, dalle 10 alle 19, con ultimo ingresso alle 17,30. Anche quest’anno, come è avvenuto a fine 2018, Rocca delle Caminate, per il periodo delle feste, si arricchisce con un’interessante innovazione tecnologica a disposizione dei visitatori: il progetto di Realtà Aumentata, messo a punto dal Dipartimento di Informatica-Scienze e Ingegneria (Disi) dell’Università di Bologna (Campus di Cesena) ed in particolare dal team composto dal prof. Alessandro Ricci e dal dott. Angelo Croatti.

Tramite un’applicazione denominata Rocca Aumentata, i visitatori hanno la possibilità di vedere elementi non visibili a occhio nudo, quali alcune decorazioni a tema natalizio, visualizzabili tramite alcuni tablet di ultima generazione, messi a disposizione dall’organizzazione. Si tratta di un vero e proprio accoppiamento fra mondo fisico e mondo virtuale che avviene tramite una porta di accesso, un cosiddetto marker, posizionato sull’ingresso della Rocca.

Inquadrando il marker si accede all’applicazione (in modalità del tutto simile al QR Code) ed è possibile visualizzate diversi elementi quali un albero di natale, un pupazzo di neve, alcune decorazioni sulle porte. Per rendere più completa ed esauriente la visita, è sempre a disposizione dei visitatori il percorso culturale didattico, composto da 24 pannelli informativi e la App gratuita Rocca delle Caminate (scaricabile da Appstore e Google Play), utilizzabile anche come audioguida.