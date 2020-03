Anche la tradizione si ferma: annullata la Festa del Falò

In seguito all'ultimo decreto straordinario del Consiglio dei Ministri, l'amministrazione comunale, il comitato organizzatore e i rioni di Rocca San Casciano hanno deciso all'unanimità di annullare la Festa del Falò 2020.

"Non possiamo che prendere atto di quanto imposto e fare un passo indietro deciso rispetto ai problemi ben più gravi che ci troviamo a fronteggiare - si legge nella lettera diramata dal Comune dopo la riunione di lunedì 9 marzo -. Sarebbe stato da irresponsabili continuare a organizzare una festa coinvolgente come la nostra e anche rimandare l'evento ci sembrava una scelta non corretta oltre che non percorribile. Nell'augurare a tutti che questo problema passi velocemente, vi diano appuntamento al 2021".