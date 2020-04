Rocca San Casciano, "buoni spesa": come presentare domanda e dove si potranno spendere

È stato pubblicato sul sito del Comune di Rocca San Casciano l'avviso per l'erogazione dei buoni spesa alle famiglie in difficoltà per l'emergenza covid-19. L’avviso e il modulo per presentare la domanda sono consultabili e scaricabili al seguente link: http://www.comune.roccasancasciano.fc.it/servizi/notizie/notizie_fase02.aspx?ID=2581. Sono inoltre ritirabili in formato cartaceo all’ingresso del Comune. "All'esito dell'istruttoria, i beneficiari saranno contattati e gli verrà fornito il buono cartaceo e tutte le informazioni su come spenderlo", viene comunicato ai cittadini. I buoni saranno spendibili al Forno Strocchi, Orto in Piazza, Latteria Bacci Mirella e Conad City. L'importo sarà di 100 euro per una persona, 150 euro per due persone, 200 euro per i nuclei familiari per tre persone, 250 euro per quattro persone e 300 euro per i nuclei familiari da cinque o più persone.

