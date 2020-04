Rocca San Casciano, da lunedì i moduli per i "buoni spesa": le informazioni utili

Lunedì mattina sarà pubblicato sul sito internet del Comune di Rocca San Casciano l’avviso per l’assegnazione di buoni spesa a favore di persone o famiglie in condizioni di grave disagio economico e sociale causato dal virus Covid-19. Si potrà scaricare l’avviso contenente i requisiti necessari per accedere al contributo e il modulo contenente la domanda da compilare. Al fine di non creare disparità tra i cittadini, sarà altresì possibile ritirare – sempre da lunedì mattina - copia cartacea dell’avviso e della domanda all’ingresso del Palazzo Comunale.

La domanda, una sola per ogni nucleo familiare, potrà essere presentata da lunedì a mercoledì con le modalità esplicitate nell’avviso. "Le istanze pervenute saranno successivamente esaminate e i richiedenti saranno telefonicamente avvisati sull’esito della procedura", spiega il sindaco Pier Luigi Lotti. I buoni spesa saranno corrisposti fino ad esaurimento delle risorse assegnate al Comune di Rocca San Casciano con ordinanza della Protezione Civile numero 658 del 29 marzo pari ad 10.005,19 euro.