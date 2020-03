Rocca San Casciano, farmaci e spesa a domicilio per disabili e over 75: servizio attivo anche il sabato

Procede anche a Rocca San Casciano il servizio di consegna di generi di prima necessità e farmaci a domicilio a cura dei volontari della Fraternita Misericordia e del Gruppo Socio - Culturale Anziani. E' stato deciso di estendere la possibilità degli ordini anche alla giornata di sabato, che potranno essere effettuati quindi dal lunedì al sabato dalle 9 alle 11 ai numeri 0543950043 e 3458842454. La consegna avverrò il girono successivo.

Dall'amministrazione comunale un appello ai giovani a divulgare l'informativa ai nonni: "E' necessario spiegare per il loro bene che in questo periodo stiano in casa; per la spesa e i farmaci non devono temere perchè glieli portano a casa i volontari della Fraternita Misericordia e del Gruppo Socio - Culturale Anziani di Rocca San Casciano". Destinatari del servizio sono le persone non autosufficienti, gli anziani over 75 e le persone con sintomi influenzali.

Hanno aderito "Farmacia degli Angeli", "Conad City", "Forno Strocchi", "Lorto in Piazza", "Latteria Baci Mirella" e l'"Edicola Penni". Il pagamento, in contanti, avverrà alla consegna, con possibilità di utilizzo della Conad Card per gli acquisti al Conad. Il servizio è esteso in tutto il territorio comunale e proseguirà fino al termine dell'emergenza coronavirus.