Rocca San Casciano, "Fase 1": i volontari della Misericordia impegnati in 463 servizi

Con la conclusione della "Fase 1", è tempo di bilanci per la Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano, impegnata dall'11 marzo in servizi di assistenza alla popolazione. In 42 giorni di servizio, sono stati svolti 463 servizi: 65 hanno riguardato la consegna di medicinali, 109 consegne di spese alimentari, mentre sono state 155 le telefonate di assistenza psicologica. Completano i numeri 26 servizi di informazioni, mentre 66 hanno riguardato la voce "altri servizi".

"Ricordiamo che i volontari della Fraternita e quelli del Gruppo Socio Culturale stanno operando come Protezione Civile in collaborazione con il Centro Operativo Comunale presieduto dal sindaco Pier Luigi Lotti, oltre ad effettuare le ordinarie attività di servizio 118 h24 e di trasporto ammalati e dializzati - spiegano dall'amministrazione comunale -. Cogliamo nuovamente l’occasione per ringraziare i Volontari dell’associazione per l’attività prestata a favore della nostra Comunità2.