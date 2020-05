Rocca San Casciano, il sostegno dei bimbi a malati e operatori: disegni di incoraggiamento alla Villa del Pensionato

Sono stati raccolti in due bei cartelloni colorati i disegni realizzati dai bambini della Scuola paritaria “Sacra Famiglia” di Rocca San Casciano, realizzati per incoraggiare gli ospiti e gli operatori della Villa del Pensionato, la Casa residenza per anziani del paese della Valle del Montone. I bimbi, i cuori, i fiori e gli arcobaleni raffigurati nei loro disegni dai piccoli della Scuola materna sono stati accolti con grande gioia e gratitudine dai nonni della struttura e dal personale che li cura e li assiste. "Ringraziamo - affermano le maestre della scuola “Sacra Famiglia” - le famiglie e soprattutto i bimbi per come hanno partecipato e per i loro disegni. Ci hanno ispirato le parole di Papa Francesco quando ricorda che I bambini e gli anziani costruiscono il futuro. I bambini perché porteranno avanti la storia. Gli anziani perché trasmettono l’esperienza e la saggezza".

