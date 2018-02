Rocca San Casciano, movimento franoso nei pressi del parcheggio S.Antonio

Una piccola frana si è verificata dentro l’abitato di Rocca San Casciano, nei pressi del parcheggio Sant’Antonio. Molti metri cubi di terreno e alberi sono infatti franati e rovesciati nel canale sottostante. Sul posto i Vigili del Fuoco di Rocca, i tecnici del comune e la Polizia Stradale di Rocca per la viabilità. Il movimento franoso è avvenuto intorno alle 11.30 di sabato mattina, visto in diretta da alcune persone che hanno poi provveduto ad allertare i soccorsi. Caduta anche una recinzione in legno che costeggia un'abitazione