Rocca San Casciano, nei negozi aperti la distribuzione di mascherine in tessuto donate dalla Protezione Civile

E' da lunedì che Rocca San Casciano non registra casi di positività al coronavirus. Allo stesso tempo continuano a crescere i guariti, otto. Il nuovo bollettino parla di 38 contagiati, due dei quali ricoverati. A fare il punto è il sindaco Pier Luigi Lotti. Il primo cittadino ha pubblicamente ringraziato la Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per la donazione di 3mila mascherine in tessuto: "Sono state destinate sia alle attività commerciali aperte, affinché le forniscano alla clientela sprovvista di dispositivi di sicurezza garantendo così la sicurezza di esercenti e clienti, sia alla Fraternita di Misericordia impegnata quotidianamente con i suoi volontari a prestare assistenza alla popolazione. Altre sessanta mascherine chirurgiche sono state destinate ai dipendenti comunali". Lotti evidenzia che venerdì sarà inoltre il primo giorno di consegne dei libri della Biblioteca Scolastica: "Ricordo pertanto ai genitori che possono ordinare i volumi inviando un’email all’indirizzo "bibliotecaannabiserni@icvalmontone.istruzioneer.it", o chiamando nelle giornate di mercoledì e giovedì dalle ore 18:00 alle ore 19:00 il numero 370.3052691 (Marco)".

