Rocca San Casciano per la tutela dell'ambiente: ecco un nuovo punto raccolta di olio da cucina

Un nuovo servizio per la Comunità a tutela dell’ambiente. Nei giorni scorsi è stato installato nel parcheggio di via Buginello (in prossimità del ponte) un nuovo punto raccolta per l’olio alimentare (ovvero l’olio adoperato in cucina, quello da frittura o utilizzato per conservare gli alimenti nei vasetti). "L’olio deve essere conferito nel contenitore all’interno di normali bottiglie di plastica sigillate con il loro tappo", viene spiegato l'amministrazione comunale. E' invece vietato conferire olio sfuso e esausto.