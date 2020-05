Rocca San Casciano, riapre la biblioteca comunale: come saranno riorganizzati gli ingressi

Martedì riapre al pubblico la Biblioteca Comunale gestita dal Gruppo Socio - Culturale Anziani della Fraternita di Misericordia di Rocca San Casciano. "Viene pertanto sospeso il servizio di consegna a domicilio", informa l'amministrazione comunale, avvisando che l'apertura avverrà ogni martedì dalle 16 alle 18. Lunedì pomeriggio il locale di via Mazzini è stato interessato da un intervento di sanificazione per garantire la sicurezza dei volontari e degli utenti.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Per potere accedere, fino a nuova indicazione, dovranno essere rispettate le seguenti regole: "si potrà entrare una persona alla volta munita di guanti e mascherina; all’interno del locale dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza di 1 metro; e gli utenti all’esterno in attesa del proprio turno dovranno rispettare la distanza di sicurezza di 1 metro al fine di non creare assembramenti".