Rocca San Casciano rievoca il 101esimo anniversario della Vittoria. Il ritrovo dei partecipanti è previsto alle 9.30 in Comune in Piazza Tassinari. Seguirà alle 9.45 la partenza del corteo, mentre alle 9.55 ci sarà la cerimonia dell'Alza Bandiera e la deposizione di una corona al monumento della Chiesina dei Caduti. Alle 10 è in programma la messa al campo. All'appuntamento parteciperà il Corpo Bandistico Rocchigiano. L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale e dalle Associazioni Combattenti reduci di Rocca San Casciano.