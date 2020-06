Rocca San Casciano, si rinnovano gli impianti: nuovi look per i campi da tennis e calcetto

Sono iniziati marted mattina i lavori di recupero degli impianti sportivi comunali che interesseranno dapprima quelli posti in via Buginello e successivamente quelli situati in Viale Roma. "Si tratta di un progetto intrapreso dalla precedente amministrazione comunale che l’attuale amministrazione ha deciso di portare a compimento, seppur con qualche modifica, in quanto trattasi di lavori urgenti e non procrastinabili viste le condizioni in cui versano le strutture interessate", afferma il sindaco Pier Luigi Lotti.

Negli impianti sportivi di via Buginello l’attuale campo da tennis in terra rossa verrà trasformato in campo polivalente (tennis e calcio a 5) in resina sintetica acrilica. Verranno inoltre acquistate una nuova rete da tennis e due porte da calcetto per rendere il campo fruibile all’utenza. "Nel campo da calcetto, invece, per motivi di sicurezza e visto il precario stato di conservazione, è stata decisa dall’attuale amministrazione la sostituzione della recinzione e della rete parapalloni", viene spiegato.

Nel Centro Sportivo Comunale Manlio Leoni verrà realizzato un nuovo manto in erba sintetica nel campo di calcio a 5 poiché - viene illustrato - "l’attuale manto si presenta completamente deteriorato e non più utilizzabile. Sempre nel campo di calcio a 5 sarà ripristinata la parte dell’impianto di illuminazione non funzionante. Infine nei 2 fabbricati in gestione all’Unione Sportiva Rocchigiana, i quali versano in una situazione di degrado, verranno eseguiti lavori di ripristino delle murature esterne ed interne". I lavori saranno eseguiti dalla ditta Venturelli Romolo e comprenderanno gli interventi di seguito specificati.