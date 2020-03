Rocca San Casciano, terzo caso di positività. Invito ai cittadini: "Non diffondete notizie false"

Salgono a tre i casi di positività al coronavirus nel comune di Rocca San Casciano. Si tratta di due persone che si travano nel proprio domicilio in buone condizioni. "Le autorità sanitarie, in applicazione del protocollo, stanno provvedendo a contattare le eventuali persone venute in contatto con i pazienti - viene spiegato dal vicesindaco Luciano Giorgini -. Si sottolinea che molte persone riconducibili al primo caso accertato e sottoposte a quarantena obbligatoria hanno terminato il predetto periodo senza presentare alcun sintomo".

Da Giorgini un invito alla "cittadinanza a rispettare la privacy delle persone coinvolte e a non divulgare false notizie dannose per l'intera comunità. Le forze dell'ordine continueranno a pattugliare il territorio comunale ed a intensificare i controlli con l'irrogazione delle previste sanzioni in caso di violazione. Si ribadisce infine l'importanza di rimanere a casa il più possibile e di uscire solo in caso di lavoro, salute e spesa".