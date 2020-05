Rocca San Casciano, torna il mercato alimentare: due corsie e distanziamento

Mercoledì ritorna il mercato ambulante settimanale di Rocca San Casciano solo per il settore merceologico alimentare. "In virtù delle disposizioni di legge in vigore e delle esigenze palesate degli ambulanti abbiamo individuato un’area delimitata di Piazza Garibaldi - spiega il sindaco Pier Luigi Lotti -. All’ingresso ci saranno due corsie parallele che costituiranno una l’ingresso e una l’uscita. In tale modo si manterranno le distanze di sicurezza anche in caso di contemporanea entrata e uscita di persone".

All’ingresso ci saranno i volontari che regoleranno gli accessi e che inviteranno a mantenere le distanze di sicurezza mentre si aspetta il turno per entrare. "È molto importante che siano rispettate le seguenti prescrizioni - prosegue Lotti -. Entra una persona alla volta per ciascun banco munita di dispositivi di protezione individuale; tra il cittadino e l’ambulante dovrà essere rispettata la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. Una volta usciti dall’area è necessario allontanarsi al fine di non creare assembramenti e consentire ai cittadini in fila di potere accedere ai banchi nel rispetto delle distanze di sicurezza".

Con lo svolgimento del mercato torna in vigore - per la mattina del mercoledì - il divieto di sosta e di transito in via Cairoli e in Piazza Garibaldi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La disposizione del mercato ambulante