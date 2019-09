Rogo distrugge la motrice di un camion parcheggiata, salvi i mezzi vicini

Nel rogo il mezzo è andato completamente distrutto e l’intervento dei vigili del fuoco, arrivati con due squadre, ha fatto sì che le fiamme non si estendessero ad altri camion vicini. L’incendio ad una motrice di camion, già staccata dal rimorchio, è avvenuto in un parcheggio della zona industriale di Panighina, in via Tratturo. I pompieri, intorno alle 16,30 di giovedì, sono intervenuti con due squadre, una da Forlì e l’altra da Cesena. L’incendio ha distrutto il mezzo attinto dalle fiamme, ma è rimasto circoscritto. Il rogo è scoppiato mentre era presente l’autista del mezzo, per motivi accidentali. Sul posto anche una pattuglia dei carabinieri.