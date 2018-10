Rogo distrugge un'autorimessa agricola: danni ingenti

Un'attrezzaia agricola è andata a fuoco nel pomeriggio di mercoledì a Forlì. Il rogo è scoppiato intorno alle 15 intorno alle 15 nella frazione di Malmissole. Si tratta di una costruzione datata che è finita avvolta dalle fiamme, che hanno distrutto la struttura e quanto vi era depositato all'interno, vale a dire mezzi e attrezzi agricoli. Sul posto si sono portati i vigili del fuoco di Forlì, con due squadre, che hanno lavorato a lungo per sedare il fuoco e poi mettere in sicurezza l'area per circa tre ore. L'edificio è stato dichiarato inagibile. Nessuno è rimasto ferito o intossicato nell'incendio. I danni sono ingenti. La causa ipotizzata come origine delle fiamme è un problema di tipo elettrico.