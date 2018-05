Zona Portici, Romagna Acque si trasferisce nel nuovo e grande edificio circolare

Con tremila metri quadri a disposizione, 65 uffici, è diventata operativa la nuova sede di Romagna Acque in piazza Orsi Mangelli, la piazzetta interna all'area ex Mangelli che ospita la vecchia ciminiera della storica industria chimica forlivese. Si tratta di un edificio semi circolare, studiato per il massimo risparmio energetico, con un grande portico di travertino, costato in totale 5 milioni e 585mila euro. L'appalto fu elaborato nel 2014, i lavori consegnati nel febbraio 2015, poi ci sono voluti poco più di tre anni per la consegna della struttura, circa il doppio di quanto inizialmente previsto. Per i lavori, infatti, si ipotizzavano 18 mesi di cantiere, ma il fallimento dell'impresa vincitrice ha rallentato l'attività, senza tuttavia bloccarla.

“L'impresa giunta seconda, un raggruppamento tra Conscoop e Giuliani Infissi, ha accettato il subentro nel cantiere alle stesse condizioni del vincitore, e dopo alcuni passaggi formali con il liquidatore e autorizzazioni, siamo riusciti a far proseguire il cantiere, perdendo in questa fase circa 7 mesi, che sarebbero stati ben di più se fossimo andati a nuovo bando”, spiega il presidente di Romagna Acque Tonino Bernabè. Il primo costruttore aveva già realizzato opere per 1,1 milioni di euro quando ha dovuto interrompere per le sue difficoltà economiche.

I ritardi hanno avuto un doppio peso: sia per il recupero dell'area dei Portici, fin dalla sua nascita costellata di degrado, sporcizia, ma soprattutto desolazione per la mancanza di passaggio di persone, ma anche per l'arrivo della Polizia Municipale nella ex sede di Romagna Acque, che è in piazzale del Lavoro ed è destinata, dopo alcuni lavori di messa a norma sismica, a diventare la nuova “centrale” dei vigili. L'arrivo degli uffici dell'ente idrico nella piazza della ciminiera e, tra qualche mese (si spera), il presidio della Municipale potrebbero animare e dare più sicurezza. A tutto questo si somma anche il progetto di ingrandimento del supermercato Coop che si trova di fronte alla nuova sede di Romagna Acque, nel centro commerciale dei Portici. Mentre è ancora sfitta e abbandonata, in attesa dell'arrivo di un gruppo bancario, l'altro grande edificio che ha le finestre su piazza Orsi Mangelli. Pur essendo di nuova realizzazione il suo abbandono è contrassegnato dai muri imbrattati in ogni lato.

“Siamo disponibili – spiega Bernabé – a fare la nostra parte per il recupero e il presidio di quest'area, assieme agli altri operatori possiamo metterci in gioco”, rassicura il presidente di Romagna Acque. “Col sindaco Drei ci sono già contatti a riguardo e ha colto questa opportunità”. Venerdì alle ore 10 si terrà l'ainaugurazione della nuova sede, con la Banda Roveroni di Santa Sofia e i sindaci di tutto il territorio romagnolo.