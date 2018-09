Romagna Live in centro: niente maltempo stavolta sul concerto di Arisa e il cibo di strada

Concertone gratuito in piazza Saffi in occasione di “Romagna Live”, la prima edizione della tre giorni di musica, gastronomia, sport e cultura che si svolge in questo weekend. L'evento clou è stato l'arrivo sul palco di Arisa, amata musicista lucana. Più di un migliaio le persone presente in piazza Saffi. Con questa prima edizione, il Comune di Forlì ha puntato a realizzare una grande iniziativa per aprire il cartellone di eventi del mese di settembre che sarà caratterizzato anche da altri appuntamenti di ampio rilievo come l'apertura delle mostre fotografiche ai Musei San Domenico, la Settimana del Buon Vivere e la Notte Verde dei Bambini, oltre agli eventi della rassegna della Barcaccia. “Romagna Live” rientra nel piano di valorizzazione del centro storico, si presenta come festival urbano e sarà strutturato su quattro piazze e sul tessuto di vie e luoghi che le tengono in collegamento. In Piazza Saffi, via delle Torri e Giardini Orselli prende forma il cartellone di attività sportive, di danza e di fitness organizzate da più di cinquanta società romagnole, coordinate da Uisp, che proporrà anche una serata-spettacolo.

In piazza invece ha tenuto banco Arisa, apprezzata cantante italiana, già vincitrice del Festival di Sanremo che alla brillante carriera musicale ha affiancato esperienze televisive e cinematografiche, dalla giuria di X Factor ai talk show, dalla partecipazione come attrice a pellicole di successo al ruolo della sua voce come doppiatrice di film di animazione. Il concerto è iniziato alle 22, tra cover, i suoi "must", con la chiusura con "La notte", molto richiesta dai fan, e "L'esercito del selfie". C'è stata qualche gag che ha coinvolto il gruppo musicale. Arisa si è presentata sul palco con un abbigliamento che ricordava molto Betty Boop, con maglietta "Coca Cola" e gonna nera. Tra i brani in scaletta non è mancato "Vasame", il brano facent parte della colonna sonora del film "Napoli Velata" di Ferazan Ozpetek. Il concerto è terminato intorno alla mezzanotte. Piazza Cavour per tutta la giornata di domenica sarà invece ancora dedicata al cibo di strada con il "Finger food festival".