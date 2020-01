Romiti, dalla donazione di 50 libri nasce alla media Mercuriale la "Piccola biblioteca della Memoria"

In vista della "Giornata della memoria", che si celebra il 27 gennaio, Auser Volontariato di Forlì, nell’ambito del progetto “Incontro tra le generazioni”, partecipa alla raccolta e alla distribuzione dei volumi donati. Mercoledì alle 10 i rappresentanti Coop, Auser, Anpi e Comitato di Quartiere Romiti si sono recati all’Istituto Comprensivo numero 5 Tina Gori di Forlì (scuola media "G. Mercuriale" di via Sapinia, 38) per donare alla biblioteca scolastica 50 libri con diversi titoli, raccolti nel 2019. Questi andranno ad ampliare la biblioteca della scuola con una sezione dedicata e che prende il nome di "Piccola biblioteca della Memoria". La donazione è avvenuta all’Aula Magna alla presenza degli alunni di due classi della terza, degli insegnanti e della professoressa Daniela Bandini.

Dal 2000, in Italia ogni 27 gennaio si svolge la “Giornata della memoria”, per riconoscere e commemorare l’olocausto in una presa di coscienza collettiva di quello che è accaduto e mai dovrà ripetersi. La letteratura è riuscita a spiegare, raccontare, testimoniare ed esprimere ciò che altrimenti non avrebbe parola, a dare voce con forza e talvolta tenerezza alle storie di persone che hanno attraversato l’orrore. I ragazzi in particolare possono accostarsi alla memoria della grande storia anche attraverso le vicende e le esperienze individuali narrate in storie minute e personali. Coop Alleanza 3-0 organizza sabato nei supermercati la raccolta di libri dedicati alla giornata della "Memoria".