"Romitinfesta2018", un fiume di persone per la kermesse: stimate 10mila presenze

Un vero e proprio fiume di gente, circa 10mila presenze stimate, ha invaso i Romiti per la quattro giorni di festa, animata da tanti eventi. "La grande partecipazione di giovani e bambini, famiglie e anziani ha permesso che queste giornate di festa fossero importanti per il quartiere Romiti e per la città di Forlì - commentata Maurizio Naldi, coordinatore del Comitato di quartiere Romiti -. Parlando di presenze, i numeri sono davvero straordinari. Numeri importanti non soltanto per la Festa di Giugno, ma perché hanno creato un nuovo modo di poter considerare il quartiere Romiti non più solo come un piccolo quartiere di periferia ma un luogo dove si può stare insieme, e trascorrere momenti di allegria e festa ma soprattutto per far si di poter conoscere nuove persone di quartieri limitrofi e unire la gente nel segno dell'amicizia e volontariato".

"Siamo felici - continua Naldi - di aver fatto, in questi anni di nuovo comitato, la scelta giusta, cioè quella di provare a realizzare un nuovo tipo di vita nel quartiere, aiutandoci a creare iniziative utili rivolte soprattutto al volontariato e beneficenza nei confronti di coloro che hanno più bisogno. Un particolare ringraziamento a tutti coloro che in questi mesi hanno dedicato il loro tempo libero al volontariato e si sono resi disponibili anche sacrificandosi per questo nuovo progetto di quartiere unito e a disposizione per fare il bene nei confronti dei residenti e coinvolgendo tutta la cittadinanza di Forlì".

"La scelta precisa, ogni volta che il quartiere Romiti organizza eventi, di puntare sulla beneficenza e volontariato - prosegue Naldi - è importante e possiamo essere soddisfatti di quanto realizzato sino ad ora. Va sottolineata l’attenzione, con il coinvolgimento diretto dell'Istituto scolastico Comprensivo numero 5 diretto da Daniela Bandini (alla festa hanno partecipato con laboratori ed esposizioni la scuola materna "Le Api" e la scuola media G. Mercuriale, mentre la scuola elementare Pio Squadrani ha aperto la festa del quartiere con la manifestazione di fine anno scolastico), delle associazioni genitori dei tre plessi scolastici, dell'aiuto della "Torrefazione La Forlivese "di Villagrappa e delle molte persone provenienti anche da quartieri limitrofi, che hanno dato un grande apporto alle feste sino ad oggi organizzate. Un grazie di cuore a tutti quanti coloro che sino ad oggi continuano a partecipare alle iniziative dei Romiti, un piccolo quartiere di periferia che però ha un cuore grande nei confronti di tutti quanti".