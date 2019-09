Carabinieri, Rossella Capuano è la prima donna in Romagna al comando di una Compagnia

Avvicendamento al comando dell'Arma della Compagnia di Meldola. Il capitano Filippo Cini ha lasciato sabato mattina il comando al pari grado Rossella Capuano, che arriva nella località bidentina dopo tre anni al comando della Compagnia di Augusta. Per il capitano Cini un prestigioso incarico, con la guida della Compagnia di Grosseto. Presente una folta rappresentanza dei Soci della Sezione di Meldola dell'Associazione Nazionale Carabinieri, col presidente Daniele Mambelli, che ha ricevuto nella sede di piazza Orsini i due ufficiali dell'Arma.

"E' un grande onore per la Città di Meldola avere la prima ufficiale donna in Romagna al comando di una Compagnia Carabinieri", afferma Mambelli, che ha espresso a entrambi gli ufficiali gli auguri di tutta la sezione "per le più gratificanti soddisfazioni professionali e personali". Dopo un brindisi di buon augurio, al capitano Cini è stato donato un astuccio con targa ricordo del suo passaggio a Meldola, mentre al nuovo comandante è stato regalato un volume sulla storia di Meldola "Meldola e i Meldolesi", arricchito di belle foto.