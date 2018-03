Si è insediata Rossella Talia, nuovo presidente del Tribunale di Forlì

Si è insediata come presidente del Tribunale di Forlì il giudice Rossella Talia. La cerimonia davanti ai giudici del tribunale forlivese e di un pubblico ministero per la Procura si è tenuta giovedì mattina. Talia proviene dal Tribunale di Rimini, dove ha ricoperto il medesimo incarico e sostituisce Orazio Pescatore che, dopo otto anni di servizio a Forlì, è passato alla Corte d'Appello di Bologna. Talia rappresenta il vertice giudiziario per quanto riguarda l'amministrazione della giustizia nella provincia di Forlì-Cesena.