Rotaract Club Forlì, Beatrice Biserni è il presidente dell’annata 2020-2021

Passaggio di consegne al Rotaract Club Forlì. Beatrice Biserni succede ad Alessia Teresa Accorto. La cerimonia è avvenuta sabato sera online alla presenza di tanti soci e collegati per condividere questo importante momento della vita di club. L’Associazione Rotaract, promossa dal Rotary International, coinvolge i giovani di età compresa tra i 18 e i 35 anni. Il nome nasce dall’unione di due parole: Rotary e action. I ragazzi infatti attraverso numerose attività effettuano services sul territorio e contribuiscono attivamente alla realizzazione di numerose azioni a servizio della comunità.

Biserni, dopo il saluto alle autorità presenti, ha illustrato brevemente la prima attività del club volta a sensibilizzare la popolazione su un problema che colpisce i giovani ma non solo: i Disturbi del Comportamento Alimentare. "Si tratta di una grave piaga della nostra società - ha dichiarato Biserni -, che spesso non viene adeguatamente valutata e monitorata. I giovani che soffrono di disturbi alimentari possono e devono essere aiutati oltre che dai famigliari anche da amici, insegnanti e conoscenti per risolvere ogni loro difficoltà’.

L’appuntamento in programma giovedì 23 luglio prossimo, realizzato con il contributo della Condotta Slow Food di Forlì, parlerà dell’importanza di un’alimentazione corretta e di cibo buono, sano, pulito e giusto consentendo ai partecipanti di assaggiare alcuni prodotti che rispondono a questa filosofia. Le iniziative, che normalmente vengono sospese nel mese di agosto, quest’anno proseguiranno con alcune attività volte a consolidare fra i giovani uno dei cinque valori del rotary: l’amicizia.

"Sono nell’associazione da quando avevo diciotto anni e in questi sette anni sono cresciuta molto grazie all’aiuto dei tanti amici che ho trovato nel club e che hanno saputo ascoltarmi ed aiutare", sottolinea Biserni. Durante la serata è stata presentata anche la squadra che accompagnerà la prossima annata: Alberto Tisi (vice presidente), Giulia Fabbri (segretario), Cecilia Ranieri (prefetto), Giulio Orioli (tesoriere), Maria Teresa Tisi (consigliere), Giovanni Battista Biserni (consigliere), Guido Michelacci (consigliere), Alessandra Michelacci (consigliere) e Accotto (Past President).