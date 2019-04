Il Rotary Club Forlì festeggia i suoi settant'anni di vita e di attività con una conviviale, che si svolgerà giovedì alle 20 al MarePineta Resort di Milano Marittima, riservata ai membri del sodalizio. "Saranno celebrati - afferma il presidente Claudio Cancellieri invitando i soci all'evento - i settant'anni di storia e di iniziative lodevoli del nostro club a sostegno di chi ha bisogno e del nostro territorio. Verranno ricordati i nostri padri fondatori, i vari presidenti e le grandi realizzazioni delle quali possiamo andare legittimamente fieri".

Durante la serata, alla quale parteciperanno anche il governatore del Distretto 2072, Paolo Bolzani, e altre autorità rotariane, sarà presentato il libro "Il Rotary Club Forlì. 70 anni di Service 1949-2019", curato dal past president Salvatore Ricca Rosellini con la collaborazione dei soci. "Oggi, a settant'anni dalla fondazione - dichiara Ricca Rosellini - il Rotary Club Forlì ha voluto raccogliere in un libro la storia del suo sodalizio, con i profili dei soci che l'hanno guidato realizzando service e tenendo ben ferma la barra del timone. Un libro che intreccia, così, la storia della nascita del Club con quella dei primi cinquant'anni del Rotary International e con le vicende del nostro Paese e della nostra città nei momenti difficili del secondo dopoguerra".

Nel volume sono ripercorsi i principali service e le iniziative in campo sanitario, assistenziale, educativo e dell'istruzione, anche a livello internazionale, e la lotta alla poliomielite con la campagna "End Polio Now". Proprio l'eradicazione della polio vede il sodalizio forlivese impegnato già dai primi anni Ottanta con numerose iniziative di divulgazione, di raccolta fondi, produzione di libri, pubblicazioni e manifestazioni. Quest'anno, fra gli eventi a sostegno del progetto, il Rotary propone domenica 12 maggio in piazza Saffi la seconda edizione della "Run To End Polio Now. Muoviamoci per sconfiggere la Polio", la podistica non competitiva della solidarietà alla quale è possibile iscriversi anche online su www.runtoendpolionow.org.