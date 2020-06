Rotary Club, sei mesi di pasti donati per la Mensa dei poveri di San Francesco

Una donazione di 11.760 pasti fino alla fine del 2020 alla Mensa dei poveri San Francesco a Santa Maria del Fiore, in via Ravegnana: è il nuovo service di solidarietà realizzato dal Rotary Club Forlì in collaborazione con il Gruppo Consorti del sodalizio e l'azienda "Pollo del Campo". L'avvio del progetto "Post Covid-19 fase 3" è avvenuto sabato 13 giugno con la consegna della prima fornitura di pasti presso la sede dell'Associazione Mensa dei poveri, adiacente alla chiesa. Il Rotary e il Gruppo Consorti offrono i primi, pasta e pomodoro, le salviettine e le posate, mentre la "Pollo del Campo" mette a disposizione i secondi a base di polli e loro derivati.

"Per il prossimo autunno, dopo la pandemia - ha spiegato Rinaldo Biserni, presidente del Rotary Club Forlì, presentando il service - si prevedono purtroppo un aumento della disoccupazione e la mancanza di lavoro. La situazione già oggi è molto critica ed è causa di un bisogno crescente di cibo e di sostentamento reale. Il Rotary ha inteso così proporre un percorso di sostegno a chi si prende direttamente cura di persone bisognose". Insieme a Biserni erano presenti alla consegna dei pasti anche alcune rappresentanti del Gruppo Consorti con la responsabile, Patrizia Mazza, don Luigi Burchi, parroco di Santa Maria del Fiore e presidente SFAMP (San Francesco Associazione Mensa dei Poveri), la coordinatrice Anna Luisi, e alcuni volontari, fra cui Pietro Spada. Fra i soci rotariani erano presenti anche Claudio Cancellieri, Alessandro Rondoni e Guido Sassi, presidente della "Pollo del Campo".

"Ringraziamo il Signore - ha affermato don Burchi, presidente SFAMP (San Francesco Associazione Mensa dei Poveri) - perché è lui che dobbiamo ringraziare. Qui aiutiamo le persone, i poveri, e siamo aperti a tutti senza distinzioni. Ricordiamoci che, come dice il Vangelo, i poveri li avremo sempre con noi e ci aiutano a convertirci. Ringrazio anche il Rotary, la "Pollo del Campo" e tutti i volontari che contribuiscono alla distribuzione dei pasti». Il presidente Biserni ha quindi aggiunto: "È importante aiutare chi ha bisogno, specialmente chi soffre ancora di più dopo questa pandemia. Per tale motivo come Rotary Club e Gruppo Consorti abbiamo dato vita a questo service che garantirà i pasti alla Mensa dei poveri per i prossimi sei mesi, fino alla fine dell'anno. Ringrazio il socio rotariano Guido Sassi e la "Pollo del Campo" per la sensibilità e la generosità e per aver contribuito alla realizzazione di questo progetto». Biserni ha poi consegnato simbolicamente l'assegno che servirà all'acquisto di pasta, pomodoro, salviette e posate, e contestualmente è stata donata dalla "Pollo del Campo" la prima fornitura di pollo e derivati".

"In questo momento così difficile - ha dichiarato Sassi - è molto importante sostenere chi è in difficoltà. Siamo qui con la prima consegna di polli, ne seguiranno altre fino alla fine dell'anno, e se nel corso dei prossimi mesi i bisogni dovessero purtroppo aumentare saremo pronti con ulteriori donazioni". L'iniziativa di service è stata presentata da Biserni ai soci del Rotary Club Forlì il 9 giugno, durante la conviviale online sulla piattaforma Zoom che ha avuto come ospite don Vincenzo Russo, direttore dell'Opera della Divina Provvidenza Madonnina del Grappa, istituto presente a Galeata, attivo in più aree con numerosi progetti di accoglienza e di sostegno ai bisognosi. Introdotto dal presidente Biserni, don Russo ha ricordato insieme ai soci anche mons. Giulio Facibeni, originario di Galeata, fondatore dell'Istituto, dichiarato venerabile da papa Francesco nel 2019 e di cui il 2 giugno è stato celebrato l'anniversario della morte con la messa presieduta dal vescovo, mons. Livio Corazza, nella chiesa parrocchiale di San Pietro in Bosco del paese della vallata del Bidente. Inaugurata a Firenze nel novembre 1924 per aiutare orfani di guerra e altri disagiati, oggi l'Opera Madonnina del Grappa continua con diverse comunità educative, una anche a Galeata, centri di formazione professionale e ha sedi pure in Albania e in Brasile".