Rotary Club Tre Valli, il mare incontra la solidarietà a CavaRei

Mercoledì scorso la Sala CavaRei ha ospitato la cena organizzata dal Rotary Club Forlì Tre Valli con la collaborazione con Slow Food Condotta di Forlì. Entrambi gli organizzatori sono ormai di casa a CavaRei, in particolare il Rotary Club Forlì Tre Valli che sostiene il progetto di innovazione sociale dalla sua nascita. Per questa serata di raccolta fondi, si sono uniti anche il Rotaract Club di Forlì e l’Interact Club di Forlì, con la presenza di otto giovani che hanno dato la loro disponibilità per il servizio ai tavoli, dando una bella dimostrazione di bravura e di impegno verso il sostegno alle persone con fragilità.

Circa 80 i partecipanti provenienti anche da altri Rotary Club: “Scopo del Rotary è promuovere il servizio quale ideale per lo sviluppo della comunità - spiega Stefano Biserni, presidente del Rotary Club Forlì Tre Valli -. Sostenere il progetto CavaRei è un obiettivo da perseguire per offrire servizi su tutto il nostro territorio, anche nei comuni delle vallate forlivesi, con l’intento di allargare il senso di comunità. Anche questa serata lo dimostra: hanno partecipato soci di altri Club e amici: attraverso un momento conviviale hanno potuto contribuire alla realizzazione di un bel gesto di solidarietà”.

La cifra raccolta sarà infatti impiegata per le attività del Centro Socio-occupazionale di Meldola, che ospita e impiega in attività lavorative e di socializzazione circa 20 persone con disabilità, provenienti dalle prime colline forlivesi.