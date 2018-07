Meldola, nasce una nuova rotatoria tra via Monda e la vecchia Bidentina

Da lunedì prossimo, fino al completamento dei lavori, al chilometro 4+500 della Provinciale 72 “Monda”, in corrispondenza con l'incrocio con via Bidente (il vecchio tracciato della Bidentina), sarà aperto un cantiere per interventi di riqualificazione riguardanti la realizzazione di una rotatoria. In prossimità del cantiere saranno poste opportune segnalazioni per garantire la sicurezza dell'attraversamento pedonale di quel tratto di strada, il traffico veicolare, invece, sarà regolato, quando necessario, con semafori o movieri.

Per muoverti con i mezzi pubblici nella città di Forlì usa la nostra Partner App gratuita !