Spento il semaforo delle Saline: viabilità modificata fino all'apertura della rotonda

Si è spento definitivamente lunedì il semaforo delle Saline a Cervia. Fino a giovedì la rotonda sarà parzialmente aperta per permettere di terminare i lavori di asfaltatura e cordoli, mentre da giovedì verrà aperta totalmente. L'opera è finanziata dall'Anas, dalla Regione Emilia- Romagna e dal Comune di Cervia. I lavori sono svolti dalla Cbr di Rimini sotto la supervisione e rup del Comune di Cervia- settore programmazione e gestione del territorio - ufficio grandi opere. Da lunedì a mercoledì l'intersezione delle saline è interessata da lavori che, per essere effettuate senza alcuna interruzione di traffico, comporteranno alcune deviazioni dei flussi di viabilità provenienti dalle varie direzioni. Al fine di garantire la percorrenza nelle direzioni Rimini - Ravenna sarà resa transitabile in regime di doppio senso di marcia la parte della corona rotatoria a monte del tracciato della Statale 16 e pertanto alcune svolte dovranno obbligatoriamente essere vietate.

I veicoli provenienti da Rimini sulla Statale 16 e diretti a Ravenna potranno proseguire e transitare in doppio senso sulla parte di rotatoria aperta sul versante ovest; diretti a Forlì, non potendo svoltare a sinistra sulla Provinciale 254 nella intersezione delle saline, troveranno la deviazione sulla Provinciale 71 bis per Cesena e transiteranno sul percorso Montaletto, Pisignano, fino a raggiungere la Provinciale 254 a Castiglione di Cervia. I veicoli diretti a Cervia potranno entrare anche dalla Martiri Fantini.



I veicoli provenienti da Forlì sulla Provinciale 254 e diretti a Ravenna, non potendo svoltare a sinistra sulla intersezione delle saline, troveranno deviazione a Castiglione di Ravenna in direzione Savio di Ravenna dove si innesteranno sulla Statale 16. I veicoli diretti a Rimini potranno proseguire e transitare in doppio senso sulla parte di rotatoria aperta. I mezzi diretti a Cervia potranno proseguire, transitare in doppio senso sulla parte di rotatoria aperta ma non potranno entrare a Cervia dalla Martiri Fantini.

I mezzi provenienti da Ravenna sulla Statale 16 diretti a Rimini, potranno proseguire e transitare in doppio senso sulla parte di rotatoria aperta. Chi è diretto a Forlì potrà svoltare sulla Provinciale 254. Chi è diretto a Cervia, non potendo svoltare a sinistra sulla Martiri Fantini, troverà deviazione sulla Di Vittorio e in caso di proseguimento dovrà entrare a Cervia dalle strade di penetrazione che troverà dopo la Martiri Fantini. I veicoli provenienti da Cervia sulla Martiri Fantini verranno deviati sulla Via Maccanetto e potranno raggiungere la Statale 16 dalla Via Di Vittorio.