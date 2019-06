Si apre un nuovo cantiere stradale: nasce la rotonda fra le vie Ravegnana e Martoni

Al via i lavori per la realizzazione della nuova rotonda all'intersezione fra via Ravegnana e via Martoni. Il cantiere partirà lunedì ed avrà una durata presunta di circa cinque mesi. L'opera verrà realizzata in diverse fasi lavorative al fine di ridurre i disagi alla circolazione sulla via Ravegnana. La prima fase, come da crono programma, consisterà nel rifacimento di un tratto del canale consorziale Pieveacquedotto e non comporterà particolari modiche alla viabilità, che rimarrà inalterata salvo subire un parziale restringimento di carreggiata in direzione di marcia Forlì/Ravenna.

Le fasi successive prevederanno la realizzazione della parte esterna dell'anello rotatorio, che manterrà inalterata la viabilità su via Ravegnana, e a seguire la realizzazione del nucleo centrale e delle isole spartitraffico previste.