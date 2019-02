Umidità nelle case, i volontari di quartiere risalgono al problema: le radici di un albero avevano rotto una tubatura dell'acqua

L’impegno e l’attenzione del Comitato di Quartiere Romiti, attraverso un lavoro di squadra, ha permesso di risalire ad una grossa perdita di acqua della conduttura idrica rete cittadina. Il fatto è successo in viale Bologna, dove le radici di un leccio hanno provocato la rottura della tubazione dell'acquedotto. Il pronto intervento di Hera, avvisato dal Comitato di Quartiere, ha fermato una fuoriuscita di acqua che da diversi mesi scorreva anche nelle canaline della rete Telecom e non solo, causando problemi alle varie abitazioni del circondario, che in molti casi si sono visti un'espansione di umidità non riuscendo a capirne le motivazioni.

Tale scoperta è avvenuta a seguito di un'attenta presenza e controllo del territorio da parte di volontari cittadini del Comitato. Il Comitato, viene evidenziato, "si impegna sul territorio per le varie problematiche che sorgono e cerca di dare il suo contributo per il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini residenti. Questa è la città che vogliamo, attiva, laboriosa e presente. Le amministrazioni, che verranno, dovranno sostenere e valorizzare ancora di più, anche attraverso patti di collaborazione, il volontariato che i cittadini attivi mettono a disposizione e al servizio della città stessa. Questa è la ricchezza di Forlì".