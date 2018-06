Round Table 6 Forlì, il nuovo presidente è Emanuele Ciani

Tempo di passaggi di consegne in seno alla Round Table 6 Forlì, sodalizio nato nel 1966 e formato da giovani professionisti e imprenditori fino ai quarant'anni. A presiedere la Tavola nell'anno sociale 2018-2019 è stato eletto Emanuele Ciani, 33 anni architetto, che è succeduto all'imprenditore Andrea Marchetti.

Il presidente uscente e i suoi collaboratori del Consiglio direttivo hanno ricevuto il ringraziamento per il lavoro svolto nell'anno sociale 2017-2018, che ha visto, tra le numerose iniziative e service messi in campo, anche lo svolgimento tra Forlì e Cesenatico dell'Euromeeting Round Table 2018, con la partecipazione di giovani provenienti da diversi Paesi del Continente. Ciani ha ringraziato per la fiducia ricevuta e ha illustrato le linee guida all'insegna delle quali condurrà la sua presidenza. Nell'occasione è stato anche presentato il nuovo Consiglio direttivo che sarà composto da: Roberto Antonelli, in qualità di vicepresidente, Andrea Marchetti, in qualità di past president, Giovanni De Capua, Federico Fabbri, Davide Gabrielli, Michele Donati, Riccardo Lombardi, Francesco Valpiani, Vincenzo Bongiorno, Raffaello Bellavista, Michele Schiavarelli, Filippo Zamagni. La serata del passaggio di consegne si è svolta sabato, durante i festeggiamenti per i cinquant'anni della Round Table 11 Ravenna presso il Ristorante "I Passatelli".