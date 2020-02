Round Table 6, incontro con Mario Proli sulla storia del commercio in Romagna

Un incontro all’insegna di un racconto estremamente interessante e ricco di spunti di riflessione, quello svolto dalla Round Table 6 Forlì con Mario Proli, responsabile dell’Ufficio Stampa del Comune di Forlì, giornalista, storico, saggista, che ha illustrato i contenuti del suo libro dal titolo "Storia del commercio in Romagna" (Società editrice “Il Ponte Vecchio”). Alla conviviale, svoltasi giovedì al Circolo della Scranna, Proli ha raccontato i contenuti del suo libro, frutto di anni di ricerca, prendendo in esame la storia del commercio nel territorio romagnolo durante più di duemila anni. Il punto di avvio della relazione di Proli è stata l’epoca pre-romana e romana, in particolare con la realizzazione delle due principali risorse funzionali allo sviluppo degli scambi: la costruzione della via Emilia e il porto di Classe. L’orizzonte di approdo è stato il mondo globalizzato odierno, la società digitale e la new economy. Il presidente della Rond Table 6 Forlì, Roberto Antonelli, ha "sentitamente ringraziato Proli per la sua appassionata ed articolata relazione che ha letteralmente catturato l’attenzione e l’ammirazione dei presenti".