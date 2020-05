Rovinosa caduta dalla mountain bike in un sentiero: soccorso con l'elimedica

E' finita con una rovinosa caduta la sgambata in mountain bike per un appassionato delle due ruote su pedali. L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di martedì, intorno alle 11.30, in un sentiero a Dovadola, nei pressi di via Monte Paolo. A dare l'allarme è stato un amico, specificando ai soccorritori che l'area dove si era consumata la caduta era impervia per la presenza di una folta vegetazione. Per questo motivo inizialmente era stato attivato il Soccorso Alpino, ma alla fine l'intervento non si è reso necessario. Da Ravenna è decollata l'elimedica, atterrata nei pressi del luogo dell'incidente. Dopo esser stato stabilizzato, il ferito è stato trasportato in ospedale per le cure del caso.

Foto di repertorio