Rovinosa caduta dalla scale alla Confartigianato, soccorsa con un codice di massima urgenza

Una rovinosa caduta dalla scale ha comportato una corsa con un codice di massima urgenza all'ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì. E' bastato un attimo - come sempre avviene nei casi di caduta dalle scale – ed è ruzzolata giù per una rampa delle scale interne del suo ufficio. E' l'incidente sul lavoro che si è verificato intorno alle 12,30 di mercoledì mattina nella sede centrale della Confartigianato, in via Oriani. La donna, responsabile di un servizio dell'associazione degli artigiani, e dipendente di questa, stava scendendo dalla scale quando è inciampata ed è atterrata in fondo sul pianerottolo inizialmente priva di coscienza.

Sul posto si sono portati i soccorritori del 118, con l'ambulanza e l'auto medicalizzata, con un codice di massima urgenza. Nel giro di poco la ferita ha ripreso conoscenza ed è stata quindi portata all'ospedale forlivese per tutti gli accertamenti del caso. Il direttore di Confartigianato Forlì Roberto Faggiotto è scosso dall'accaduto: “Stavamo per uscire io e lei assieme ad altri colleghi per lavoro quando abbiamo sentito un gran trambusto nella scale, una rampa interna dei nostri uffici. Quando è accaduto era sola e quindi non sappiamo bene cosa sia successo. Ora siamo tutti in attesa di ricevere notizie dall'ospedale, tutti ci auguriamo buone. Siamo tutti vicini alla nostra collega”.