Rovinosa caduta durante l'escursione: trauma toracico per un ciclista

Un forlivese di 46 anni è rimasto ferito lunedì pomeriggio in un'escursione in bici nei pressi dell’Eremo Antoniano di Montepaolo. Secondo quanto ricostruito, il 46enne si trovava con un gruppo di amici per un giro in mountain bike su sentieri che si sviluppano intorno alle colline nel comune di Dovadola. Nei pressi dell’Eremo Antoniano di Montepaolo, il 46enne è finito con la ruota della bici all'interno di un solco di scorrimento delle acque, cadendo rovinosamente a terra. Immediatamente gli amici hanno attivato il 118 alle 20.25.



La Centrale Operativa invia sul posto l'ambulanza di Rocca San Casciano (Rocca 58) e la squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Stazione Monte Falco, con due squadre, visto anche l'orario, una dalla Val Montone e un'altra da San Benedetto. L'ambulanza è arrivata sul posto e in breve tempo è riuscita a raggiungere l'infortunato. L'infermiere dopo averlo immobilizzato e valutato dal punto di vista sanitario ha attivato anche l'automedica.



L'uomo ha riportato un brutto trauma toracico e la sospetta frattura della clavicola.Terminate le operazioni di stabilizzazione il ferito è stato posizionato sulla barella "portantina" e trasportato dagli operatori del Soccorso Alpino fino alla strada dove si trovava l'ambulanza che ha provveduto a trasportarlo in codice di media gravità all'Ospedale Bufalini di Cesena.

