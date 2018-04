Rsu nel pubblico impiego, l’Ugl ha conquistato un eletto all’Agenzia delle Entrate di Forlì

Si è conclusa, in tutta Italia, la tornata del 17 - 19 aprile di rinnovo delle Rappresentanze Sindacali Unitarie (Rsu) nei settori del pubblico impiego. Migliaia le lavoratrici ed lavoratori chiamati al voto nella provincia di Forlì-Cesena. A questo importante evento sindacale l’Ugl ha conquistato un eletto all’Agenzia delle Entrate di Forlì nella persona di Massimiliano Garoia. Sarà chiamato, tra l’altro, a fornire un importante contributo nel sostegno e nell’avanzamento dei diritti, della valorizzazione delle competenze e delle professionalità dei dipendenti in un continuo confronto con la dirigenza sull’organizzazione del lavoro e delle giuste retribuzioni previste da contratto con relativi adeguamenti. “Ci complimentiamo con Massimiliano Garoia per l'importante risultato conseguito e confidiamo nella sua preparazione, tenacia e spirito di abnegazione al lavoro che sarà la base minima per affrontare non soltanto le sfide sindacali che lo aspettano all'interno dell'ente ma anche a supporto della nostra sigla nella difesa dei diritti universali in senso lato”: commenta Filippo Lo Giudice, segretario generale di Ugl Forlì-Cesena-Rimini-Ravenna.