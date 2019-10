Ruba 100 euro e va in banca per cambiare la banconota: denunciato

Ha rubato da un residence di Castrocaro un portafoglio con 100 euro. I Carabinieri della stazione termale, al termine di un'attività investigativa, hanno denunciato a piede libero per "furto aggravato" un pakistano di 26 anni, nullafacente residente a Dovadola. Gli uomini dell'Arma hanno appurato che il giovane si era recato in una banca castrocarese, per chiedere ed ottenere il cambio della banconota da 100 euro, precedentemente asportata, in due banconote da 50 euro. La visione dei filmati di videosorveglianza della banca, ha permesso l’individuazione del 26enne il quale è stato riconosciuto anche dalle impiegate dalla banca stessa.