Ruba scarti di ferro all'isola ecologica: arrestato in flagrante dall'Arma

Sorpreso a rubare materiale ferroso dall'isola ecologica di via Mazzatinti. Un pensionato meldolese di 63 anni è stato arrestato domenica sera dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile con l'accusa di furto aggravato e danneggiamento. L'uomo, incensurato, si è introdotto nell'area di "Alea Ambiente" dopo aver tagliato la recinzione. Quindi ha messo le mani su materiale per un valore di circa mille euro. I militari lo hanno sorpreso mentre usciva dal deposito, sequestrando anche la tenaglia utilizzata per l’effrazione. La refurtiva è stata interamente recuperata e restituita all’azienda dell’isola ecologica. Lunedì mattina l'indagato ha patteggiato davanti al giudice (pubblico ministero Francesca Rago) quattro mesi di reclusione e 200 euro di multa, pena sospesa e remissione in libertà, se non detenuto per altra causa.