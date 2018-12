Ruba un giubbotto in un negozio dell'Iper: denunciato un minorenne

I Carabinieri hanno denunciato in stato di libertà un operaio forlivese di 48 anni, , per il reato di “guida sotto l’influenza dell’alcol”, poiché nella serata di venerdì sera, è stato sorpreso alla guida della propria autovettura con tasso alcolemico due volte superiore al limite consentito. I Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno denunciato un minorenne per furto aggravato, poiché nella serata di giovedì scorso, al Punta di Ferro, aveva rubato dall’interno di un esercizio commerciale un giubbotto griffato del valore di 200 euro. La refurtiva è stata restituita all’avente diritto. Nel corso della settimana, nel corso dei controlli nel centro storico, alcuni giovani del luogo sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti del tipo leggere e segnalati in via amministrativa quali assuntori di stupefacenti.