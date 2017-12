Ruba un Iphone X dal bancone del kebab: giovane ladro scoperto in mezzora dalla Polizia

Nel giro di mezzora è riuscito a rubare e a liberarsi di un costosissimo smartphone. Per questo è stato denunciato un marocchino di 21 anni, sebbene purtroppo non sia stata recuperata la refurtiva. E' il furto che si è verificato intorno alle 23 di giovedì, in un negozio che prepara kebab di viale Roma. Il titolare, un turco, aveva appoggiato momentaneamente sul bancone il telefono, un Iphone X silver recentemente comprato, del valore di 1.200 euro. Ma quando dopo pochi minuti è andato a riprenderselo non l'ha più trovato.

Subito è stata chiamata la Polizia che con una volante è giunta sul posto e ha visionato le registrazione delle videosorveglianza. Nelle immagini è stato riconosciuto il soggetto che avrebbe rubato il telefono, in quanto appena due giorni prima lo stesso soggetto era stato denunciato in centro, in galleria Vittoria, in quanto trovato privo di documenti sul soggiorno in Italia durante un controllo della volante della Polizia chiamata per degli schiamazzi notturni.

I poliziotti hanno subito iniziato a “battere” i bar della zona e in un circolo delle vicinanze, sempre in viale Roma, hanno trovato il giovane sospetto, ad appena mezzora dal compimento del reato. Nonostante il tempestivo intervento delle forze dell'ordine, il soggetto, messo alle strette, ha sostenuto di essersi già disfatto del telefono, e non si esclude che lo possa aver rivenduto immediatamente dopo il furto oppure occultato. Fatto sta che l'Iphone X non è stato ritrovato. Il 21enne, invece, sulla scorta delle immagini di videosorveglianza è stato denunciato a piede libero per furto.