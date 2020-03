Ruba una bici elettrica ad una signora: i Carabinieri trovano subito il ladro

Ladro di biciclette stanato dai Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile. Il fatto è avvenuto venerdì nei pressi del supermercato "La Cava". Vittima dell'episodio un'anziana, la quale ha dovuto fare i conti con la sparizione della sua bici elettrica. I militari si sono subito attivati, visionando le immagini delle telecamere di videosorveglianza, che hanno ripreso il momento del furto ad opera di un ragazzo. Gli uomini dell'Arma, una volta intuito l'autore del furto, si sono recati nella sua abitazione, notandolo uscire con una "Graziella" differente da quella precedentemente rubata.

I militari, dopo aver chiesto contezza della bici, nonché di quella rubata poco prima, prima ha negato, poi ha accompagnato i militari nell’androne del condominio, dove ha fatto rinvenire la bicicletta elettrica di colore nero identica a quella segnalata dalla signora. Nel proseguo dell’attività investigativa è emerso che lo stesso aveva commesso un altro furto qualche settimana prima al "Famila Market", denunciato regolarmente.

Il malvivente è stato quindi accompagnato nella centrale dell'Arma di Corso Mazzini e denunciato in stato di libertà per furto. La signora ha voluto fare una foto con i Carabinieri, ringraziando per la celerità dell’intervento e del ritrovamento della bici stessa anche perché a suo dire era l’unico mezzo di trasporto di cui era in possesso.