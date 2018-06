Ruba una borsa al mercato di Rimini: 18enne forlivese nei guai

Una 18enne forlivese, insieme ad una 19enne di nazionalità riminese, è stata denunciata a piede libero per furto aggravato in concorso per aver rubato una borsa in una bancarella del mercato cittadino di Rimini. Sabato mattina, intorno alle 8, su disposizione della Sala Operativa, una pattuglia della Volante della Questura rivierasca si è portata in via Roma, in quanto un cittadino aveva notato una ragazza rubare una borsa da donna esposta in una bancarella del mercato ed insieme alla sua amica allontanarsi a passo veloce. Giunti sul posto, con l’ausilio del proprietario della bancarella e dell’avventore, hanno immediatamente bloccato le due ragazze (una di origine albanese di 19 anni e l’altra di Forlì di 18 anni) e portate in Questura le hanno denunciate per furto aggravato in concorso.